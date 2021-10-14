Uyuşturucu taşıyan şahıs Kadıköy’de yunus polislerince yakalandı

Kadıköy’de yunus polisleri tarafından yakalanan ve üzerinden 50 parça halinde toplam 212 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şahsın üzerine kayıtlı iki adreste arama yapıldı. Kadıköy ve Kağıthane’de yapılan aramalarda 1,8 gram gelen esrar maddesi ile 199 adet klipsli poşetler içerisinde toplamda ağırlığı bin gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

Kadıköy’de 13 Ekim tarihinde 17.00 sıralarında yunus polisleri tarafından yakalanan Sinan Y. isimli şahsın üzerinden 50 parça halinde toplam 212 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın Suadiye Mahallesi’nde ve Seyrantepe Mahallesi’ndeki adreslerini tespit etti. Kadıköy’de yapılan aramalarda, 1 adet hassas terazi, 1,8 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Kağıthane’de yapılan aramada ise 199 adet klipsli poşetler içerisinde toplam ağırlığı bin gram gelen esrar maddesi, çok sayıda klipsli şeffaf poşet, şeffaf poşetleri preslemede kullanılan 1 adet pres makinesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Sinan Y. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.