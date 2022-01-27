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Uyuşturucudan tutuklanan babasının izinden gidiyordu, yakalandı

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Sakarya’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucudan tutuklanan babasının izinden gidiyordu, yakalandı
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Sakarya’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin oğlu, uyuşturucu satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yaşar Y. yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı inceleme neticesinde Yaşar Y.’nin oğlu Y.Y.’nin de uyuşturucu satmak için müşteri aradığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada ise 652 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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