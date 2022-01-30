Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Edirne’de polis ekipleri tarafından üstünde uyuşturucu madde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri tarafından Sarıcapaşa Caddesi’nde durdurulan ve üstünde 26 pakette 203,9 gram esrar, 0,20 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilen şüpheli E.T.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüpheli E.T., çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.