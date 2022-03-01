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Üzerine sac düşen işçi hayatını kaybetti

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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de çalıştığı fabrikada üzerine sac düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Üzerine sac düşen işçi hayatını kaybetti
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de çalıştığı fabrikada üzerine sac düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

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Olay, Çayırova ilçesi TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv parçası üreten Autoliv firmasında çalışan 25 yaşındaki Sinan Karakoç’un üzerine saç düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, 25 yaşındaki Sinan Karakoç olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Karakoç’un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşamını yitiren Karakoç’un cenazesi bugün memleketi Samsun’da toprağa verildi.

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