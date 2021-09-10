Uzun süredir aranan El Kaide üyesi İstanbul’da yakalandı

Terör örgütü El-Kaide’ye yönelik yapılan operasyonda, uzun süredir aranan örgüt üyesi C.H. İstanbul’da yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” konusunda uzun süredir aranan El Kaide üyesinin İstanbul’da saklandığı tespit edildi. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan ve uzun süredir aranan El-Kaide üyesi C.H.’yi yakın takibe aldı. El Kaide adına faaliyetlerine devam ettiği öğrenilen C.H.’nın, hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Aranan El Kaide üyesinin Ataşehir’de bir adreste saklandığını tespit eden emniyet güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi. Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.H. isimli El Kaide üyesi, önceki gün akşam saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de yakalanarak gözaltına alındı. El Kaide üyesi H.C., dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.