Uzunköprü’de Adalet Anıtı’nı ateşe veren zanlının akli dengesi yerinde olmadığı iddiası

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı’nı ateşe veren zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanında bulunan Adalet heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlenmiş, vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri heykeli söndürmüştü. Olayla ilgili olarak emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde olayın şüphelisi olan iki kişi yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, ”03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet heykelinin yakılması olayının sanığı emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarının incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili olarak adli işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Şahıs savcılığa sevk edilmek üzere bekletilirken, yanan heykel ile ilgili olarak ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.