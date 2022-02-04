banner4556

Uzunköprü’de Adalet Anıtı’nı yakan saldırgan tutuklandı

banner4664

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı’nı yakan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü’de Adalet Anıtı’nı yakan saldırgan tutuklandı
banner4581

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı’nı yakan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

banner4336

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün gece Adalet Meydanı’nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı. Olayla ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A.’nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kadıköy Belediye Başkanı’ndan tarihi istasyonlar...
Kadıköy Belediye Başkanı’ndan tarihi istasyonlar...
  1. İstanbul

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616