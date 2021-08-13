Validebağ Korusu’nda yangın çıkaran şüpheli 200 metreden fazla yaklaşamayacak

İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu içerisinde torpil atarak yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında Validebağ Korusu’na 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.
Üsküdar’da, 12 Ağustos’ta Validebağ Korusu içerisinde torpil atarak yangına sebep olan Gökhan U.(47) polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Meskun mahal olmadığını düşünerek evine yakın olan Validebağ Korusu’na gittiklerini anlatan şüpheli, “Burada otluk tenha olan korunun alt tarafına giderek çocuğa öğretmek amacıyla yaktım ve yanar halde oğluma atması için verdim. Oğlum bir tane attı ve daha sonrasında öğrendiği için yaklaşık 5-6 tane daha attı. Torpillerin hepsini yakarak oğluma verdim. Sonun torpili de yakarak oğluma verdim ve attı ancak torpil patlamadığı için fitili etrafındaki otları tutuşturunca yangın başladı. Ben hızlı bir şekilde ayağımla söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Yardım amacıyla hemen görevlilere haber verdim. Hep birlikte yanan yere giderek kendi imkanlarımızla yangını söndürdük. Daha sonra görevliler beni muhafaza altına aldılar ve polis çağırdılar. Elimde poşette bulunan 31 adet patlamamış torpili görevlilere rızam ile teslim ettim. Benim bu olayda kesinlikle bir kastım yoktur. Bahse konu bölge ağaçlar olmayan ot olan bir bölgedir. Benim amacım sadece oğluma bunun nasıl kullanılacağını öğretmekti. Olaydan dolayı pişmanım” diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasıyla “ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme” suçundan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
200 metreden fazla yaklaşmayacakAnadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gökhan U. hakkında, ’Validebağ Korusu’na 200 metreden fazla yaklaşmama’ ve ‘haftada bir gün imza atma’ şeklinde adli kontrol hükmü uyguladı.