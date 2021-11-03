Validebağ Korusu’nda yangın çıkaran şüpheliye dava

Üsküdar’da Validebağ Korusu’nda torpil atarak yangına neden olan şüpheli hakkında, “6831 sayılı Orman Kanunu’na Muhalefet” suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu içerisinde 12 Ağustos 2021 tarihinde torpil atarak yangına neden olan ve ‘Validebağ Korusu’na 200 metreden fazla yaklaşmaması’ şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüpheli Göker U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çocuğu merak ettiği için torpil patlatmış

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göker U.’nun 9 yaşındaki oğlunun Youtube kanalından izlediği torpil videolarını merak etmesi üzerine oyuncakçı dükkanından 30 adet torpil alarak Validebağ Korusu’nda patlattığı anlatıldı.

“Kazara oldu”

Patlamayan bir torpilin fitilinin çevresindeki otları tutuşturması sonucu koruda yangın çıktığı, şüphelinin yangını önce ayağı ile söndürmeye çalıştığı ancak yangını söndüremediği ve özel güvenlik görevlilerine haber verdiği, birlikte müdahale ederek yangını söndürdükleri kaydedildi. Olay yeri inceleme raporuna göre, korudaki ormanlık alanın otluk kısmında 70-80 metrekarelik alanın yandığının tespit edildiği belirtilirken, savunmasında olayın kazara meydana geldiğini söyleyen şüphelinin pişman olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

3 buçuk yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli Göker U.’nun 6831 sayılı Orman Kanunu’na Muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.