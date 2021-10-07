Valilikten, Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Valiliği, Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik yapılan operasyon kapsamında 108 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik olarak polis ekiplerince denetim düzenlendi.

İstanbul Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerimizde ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Kaymakamlık, Belediye Başkanlıkları ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin 2 bin 284 personelinin katılımlarıyla eşzamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 89 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 108 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; 781 çuval ve 120 tona yakın atık malzemesi, 191 çekçek aracı ve 9 motosiklet elde edilmiş, belediye ekiplerince 31 yer mühürlenmiş, 35 adreste tahliye, 5 adreste yıkım işlemi yapılmış olup, diğer yerlerle ilgili yasal işlemler devam etmektedir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.