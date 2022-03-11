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Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti

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Küçükçekmece ve Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı. Küçükçekmece’de yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti.

Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti
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Küçükçekmece ve Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı. Küçükçekmece’de yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti.

Küçükçekmece İkitelli’de sabah saatlerinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar zorluk çekerken, kimi sürücüler yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece ve Arnavutköy’de İETT otobüsleri de yolda kaldı. Küçükçekmece’de kara saplanan İETT otobüsünü araçtan inen yolcular itti. Yolcuların bir süre ittiği otobüs rampadan çıkıp yoluna devam etti. Arnavutköy’de kar engeline takılan İETT otobüsü kameraya yansıdı.

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