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Velimeşe'de trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde motosiklet sürücüsü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, arkadaşı da yaralandı.

Velimeşe'de trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Motosikletle ilerleyen Emir Tezel (18) ve arkadaşı Kaan Kıvırcık (18), hemzemin geçide geldiği sırada aracında olan Taha G. (23) ile iddialara göre yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından aracından inen Taha G., Emir Tezel ve arkadaşını bıçakladı. İki genç kanlar içinde yere yığılırken, Taha G. kaçtı. Bir vatandaşın yaşananları saniye saniye kaydettiği olayda hastaneye kaldırılan gençlerden 3 bıçak darbesi alan Emir Tezel kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kaan Kıvırcık’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 13:17
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