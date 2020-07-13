Vezneciler patlaması davasında karar

Vezneciler’de çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İki sanığı 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl, bir sanığı ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıkları benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Vezneciler’de 7 Haziran 2016’da çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6’sı polis 12 kişinin şehit edilmesine ilişkin 8’i tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 7 tutuksuz sanık SEGBİS ile katılırken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

Sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti karar arası verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal’ı ayrı ayrı ‘anayasayı ihlal’, 12 kişiyi ‘kasten öldürme’, 44 kişiyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurmak’ suçlarından toplamda 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Gülşen Bahadır’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişiyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurmak’ suçlarından 893 yıl olmak üzere toplamda 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beşiktaş’taki terör saldırısında sanık olarak yargılanan sanık Gamze Zere Karadağ’a ilişkin Vezneciler davasının reddine karar veren mahkeme, Beşiktaş’ta 39’u polis 46 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yardım ettiği gerekçesiyle 920 yıl, aynı olayda 248 kişinin yaralanmasına yardım etmek suçundan 2 bin 420 yıl, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ise 20 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 3 bin 366 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Murat Karayılan’ın da aralarında bulunduğu 11 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, davanın ayrılan dosya üzerinden devam etmesine karar verdi.

Mahkeme, Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nur Pala hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Ahmet Erdem, Mehmet Yener, Şerafettin Yılmaz ve Hasan Turan hakkında ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gamze Zere Karadağ ve Gülşen Bahadır’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak, Mehmet Nur Pala ve Şerafettin Yılmaz’ın ise tahliyesine ve haklarında adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.