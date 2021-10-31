Vızır vızır geçen araçların arasında canını hiçe saydı

Bursa’da 4 şeritli otoyolda hızla ilerleyen araçların arasında bir kişinin yürümeye çalıştığını görenler gözlerine inanamadı. Yolun karşısına geçmeden refüjden geri dönen kişi, kendi ve sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

Olay, dün Bursa-İzmir yolu Mudanya kavşağında meydana geldi. Bulunduğu noktadan 100 metre ileride üst geçit olmasına rağmen ana yola atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi canını hiçe saydı. Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi, kornalara aldırış etmeden refüje kadar ilerledi. Herkesin meraklı bakışları arasında şahsın refüje çıkmadan geri dönmesi ise korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi. Karşıya geçmeden refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.