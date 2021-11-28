Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular kazada dehşeti yaşadı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin minibüsünün de aralarında bulunduğu ve toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 sporcu yaralandı. Şampiyonaya katılmak için Sakarya’ya gelen sporcular, kazada dehşeti yaşadı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin öğrencilerini Sivas’tan, Sakarya’ya taşıyan H.K. (35) idaresindeki 35 DL 880 Renault marka minibüse aynı istikamette seyir halinde olan A.G. (43) idaresindeki 26 ADE 177 otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile İ.E. (27) idaresindeki 63 FL 058 plakalı tır, M.K. (46) idaresindeki 37 AAE 034 plakalı tır ve A.Ş. (56) idaresindeki 34 LT 870 plakalı Opel marka otomobilin de karıştığı toplam 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, Sakarya’da düzenlenecek olan Wushu Şampiyonası’na katılmak için Sivas’tan yola çıkan minibüste bulunan M.D. (21), D.İ.A. (21), Z.K. (16), K.T. (10) ve Ş.A. (16) isimli toplam 5 sporcu yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

Polisten örnek hareket

Öte yandan, kazanın şokunu üzerinden atlatamayan sporcular için trafik polisi örnek bir davranış sergiledi. Otoyolda polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünden alınan sular, minibüsten indirdikleri eşyaların başında bekleyen sporculara ikram edildi. Sporcuların yaşadıkları korku ise adeta gözlerinden okundu. Kaza sonrasında sporcular bölgeye sevk edilen farklı bir minibüs ile Sakarya merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.