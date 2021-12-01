Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında karar

Yabancı futbolculara yönelik ‘icra tebligatı’ dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Değer Okşar’ı 2 yıl hapse mahkum eden mahkeme, diğer 4 sanığın beraatına hükmetti.

Yabancı futbolculara yönelik ‘icra tebligatı’ yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek, İskender Çam ve Hurşit Ünözkan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“155 gün cezaevinde kaldım”

Sanık Yalçın Fatih İlek savunmasında, “Başımıza gelen bu olay, müşteki avukatlarının, adliye önünde basına, ‘futbolcuları dolandırıyorlar’ şeklinde demeç vermesiyle başladı. 155 gün cezaevinde kaldım. Müştekilere milyonlar kazandırdım. Bana olan borçlarını ödemedikleri için icra takibi başlatıyorum ve yargılanıyorum. İcra takibine bir itiraz da yok. Bunların yüzünden hapis yattım ve çıktım insanlara dolandırıcı olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Benim itibarım zedelendi. Suçsuzum ve mağdur edildim. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sanıkların avukatları ise savunmalarında müvekkillerinin beraatını istedi.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi.

Sanık Değer Okşar’ı ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 11 bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Yalçın Fatih İlek, İskender Çam, Hurşit Ünözkan ve Salih Bayraktar’ın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına hükmetti.

Davanın geçmişi

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio Da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Modunda Da Costa Trindade haklarında tanımadıkları kişilerce icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile tebligatları usulsüz olarak tebliğ eden iki posta memurunun ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hapisle cezalandırılması istenmişti.