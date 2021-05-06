Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan yabancı uyruklu gençler, henüz bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan yabancı uyruklu gençler, henüz bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan yabancı uyruklu iki grup genç cadde ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran gençlerin kavgası caddeye taştı. Dakikalarca süren kavga sonrasında gençler ayrılarak farklı yönlere doğru dağıldı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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