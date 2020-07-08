Yabancı uyruklu tek teker magandalara ceza yağdı

Maltepe’de motosikletleri ile tek teker üstünde seyahat ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan yabancı uyruklu motosiklet sürücüleri yakalandı. Şahıslara rekor para cezası kesildi.
MALTEPE’DE MOTOSİKLETLERİ İLE TEK TEKER ÜSTÜNDE SEYAHAT EDEREK HEM KENDİ CANLARINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANLARINI TEHLİKEYE ATAN YABANCI UYRUKLU MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ YAKALANDI
Maltepe’de motosikletleri ile tek teker üstünde seyahat ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan yabancı uyruklu motosiklet sürücüleri yakalandı. Şahıslara rekor para cezası kesildi.