Yabancı uyruklu vatandaşların mülklerini sahte vekaletle satan çeteye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, özellikle vefat eden yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini sahte vekaletlerle satan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturma sürecinde ortaya çıkan detaylarda şüphelilerin sahipleri yurt dışında olan ya da vefat eden gayrimenkulleri tespit etmesinin ardından varisleri Türkiye’ye çok gelip gitmiyorsa sahte bir vekalet düzenledikleri belirtildi. Şüphelilerin akıl almaz yöntemlerinden bir diğerinin ise menkul sahiplerini öldü şeklinde göstererek Türkiye’de bir varisi varmış gibi usulsüz şekilde gayrimenkul satışının yapılması olarak açıklandı.(ÖFA