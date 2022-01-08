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Yakalanan 22 kaçak göçmenden ikisi otomobil bagajında saklanırken bulundu

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Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobil bagajında saklanırken bulundu.

Yakalanan 22 kaçak göçmenden ikisi otomobil bagajında saklanırken bulundu
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Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobil bagajında saklanırken bulundu.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında 4 ile 6 Ocak tarihlerinde yapılan 4 farklı operasyonla 22 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobilin bagajında saklanırken bulundu. İfadeleri alınan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken olaya karışan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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