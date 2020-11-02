Yalıdaki skandal “Cadılar Bayramı” korona virüs partisi kamerada

Ünlü iş adamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman’ın Bebek’teki villasında korona virüs salgınına rağmen “Cadılar Bayramı” partisi düzenlendi. Skandal partiye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından baskın yapıldı. Parti ve baskın kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından sonlandırılan partidekilere ise idari para cezası kesildi.

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü iş adamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Beşiktaş Bebek’teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen “Cadılar Bayramı” partisi düzenledi. Yaklaşık 270 kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye, gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Beşiktaş polisinden partiye baskın

İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskın sonucunda partiye katılanlara “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından parti polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Partiyi düzenleyen organizatör Ç.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi. İfadesi alınan organizatör ardından emniyette ayrıldı.

Partilere göz açtırmayan Beşiktaş polisinin otel ve rezidanslarda verilen partileri de mercek altına aldığı öğrenildi.