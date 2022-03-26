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Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

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Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
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Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden 77 plakalı otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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