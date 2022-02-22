banner4556

Yalova’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

banner4664

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Yalova’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
banner4583

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Şenköy girişinde meydana gelen kazada, 34 JK 8214 plakalı otomobil sürücüsü R.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durdu.

banner4336

Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova merkezdeki özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zafer Turan: “Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını...
Zafer Turan: “Bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666