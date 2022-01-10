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Yalova’da fuhuş operasyonu

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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Yalova’da fuhuş operasyonu
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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 10 yabancı uyruklu kadının yanı sıra, ’fuhşa aracılık ve teşvik’ ile ’fuhuş için yer temin etme’ suçlamasıyla da 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 24 kişi Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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