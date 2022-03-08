banner4556

Yalova’da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

banner4664

Yalova’da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova’da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı
banner4581
banner4336

Yalova’da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü durumunda şüphelenerek durdurduğu 35 plakalı otomobil içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Çocuk Pusetinin içinde zulalı vaziyette 2 bin 730 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi Araçta bulunan M.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yüzlerce motosikletli Nevrekop’u son yolculuğuna...
Yüzlerce motosikletli Nevrekop’u son yolculuğuna...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666