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Yalova’da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

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Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekipleri; vatandaşlara, trafikte ‘Güven ve tedbirler’ ile ilgili broşür dağıttı.

Yalova’da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı
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Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekipleri; vatandaşlara, trafikte ‘Güven ve tedbirler’ ile ilgili broşür dağıttı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte, ‘Güven ve tedbirler’ ile ilgili broşür dağıttı.

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında araç sürücülerine ve ilçe esnafına, Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte, ‘Güven ve tedbirler’ ile ilgili broşür dağıttı.

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Trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Salih Akbaş, “Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, lütfen emniyet kemerimizi takalım, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, çekme halatı ve zincir bulundurmaları, hız limitlerine uyalım ve şerit ihlali yapmayalım” diye konuştu.

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