banner4556

Yalova’da uyuşturucu operasyonu

banner4336

Yalova’da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda seralarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu
banner3909
banner4558

Yalova’da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda seralarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde belirlenen bir adrese fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 katlı bir ev ve 5 sera içerisinde 426 kök Hint keneviri, 3 kilo 920 gram esrar, 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 83 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. ve A.V.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çekmeköy’de ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın...
Çekmeköy’de ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın...
  1. İstanbul

banner4389

banner4349

banner3841