Yalova’daki ilkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

Çiftlikköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası 75. Yıl Namık Kemal İlköğretim Okulu bodrum katını su bastı. Buradaki laboratuvara ulaşan su kimyevi maddelerin tepkimesine yol açtı. Tepkime sonrasında okulun bodrum katında oluşan dumana Yalova AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Zararsız olduğu belirlenen dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.