’Yan bakma’ kavgası cinayetle bitti

Zeytinburnu’nda "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan ise adli makama sevk edilirken, kavga anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

’Yan bakma’ kavgası cinayetle bitti
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Zeytinburnu’nda "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan ise adli makama sevk edilirken, kavga anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu ilçesinde 1 ay önce çıkan yan bakma kavgası geçen hafta çarşamba günü cinayetle bitti. Seyitnizam Mahallesi’nde tekrar karşılaşan Murat Ç. ve İbrahim H.B. kavga etti. Çıkan kavga sonucu İbrahim H.B. kurşunların hedefi olurken, şüpheli Murat Ç. olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Murat Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Kavga anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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