Yanan aracı vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü

İstanbul Kağıthane’de bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, evlerinden taşıdıkları kova suyla yangını söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 00.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akyazı Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü belirlenmeyen 34 CTD 544 plakalı Peugeot marka otomobil, yokuş aşağı indiği sırada bir anda yanmaya başladı. Sürücü kendini son anda dışarı atarken, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen yangında vatandaşlardan kimileri evlerinden taşıdığı kova suyla su dökerek, kimisi ise hortumla su sıkarak otomobili kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının sönmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.