Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı

Sancaktepe’de 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralanırken, kimi mahalle sakinleri o an canlı yayın yaptı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binada yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Öte yandan yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unutarak sokağa döküldü. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlarda kimi vatandaşlar cep telefonu ile canlı yayın yaptılar.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.