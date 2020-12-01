Yangından kurtarılanlar sarılarak birbirlerini teselli etti

Beyoğlu’nda 7 katlı binada yangın çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözyaşı döken vatandaşlar sarılarak birbirini teselli ederken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu Dolapdere Taksim Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları ve çığlıkları duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler önce depo bölümünde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Daha sonra merdiven aracıyla binanın en üst katında bulunanlar tek tek tahliye edilirken, yangından kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Birbirlerine sarılıp ağladılar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çıkan yangında dumandan etkilenmeden kurtarılanlar yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Gözyaşları içerisinde kalan yangınzedeler birbirlerini sarılarak teselli etti. Binadan çıkarılan iki kadının ise çantalarını yanlarına almayı ihmal etmedikleri görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

"İtfaiye eri kendi canını hiçe saydı"

Yangını görüp itfaiyeye haber veren Mehmet Şan isimli taksici, "Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Arkadaşın yaşadığı aparttan sesler gelmeye başladı. Depoda, kazan dairesinde dumanların çıktığını gördük. İtfaiyeyi aradım ve 5 dakikada buraya geldiler. Onları gördüğüm zaman duygulandım. Çok mükemmel bir ekip çalışması vardı. İçerideki 3 kişiyi vinç yardımıyla terastan, 1 kişiyi de bodrum katta olduğu için itfaiye eri kendi canını hiçe sayarak çıkardı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Kendi canını hiçe sayarak bir başkasını kurtardı. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.