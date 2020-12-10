Yangının çıktığı apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Ataşehir’de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kapladı. Mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye tarafından merdiven ile kurtarıldı.Olay, Ataşehir Hıfzı Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki 11 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı kısa sürede yoğun duman kapladı. Bazı apartman sakinleri yangın nedeniyle binadan çıkamayarak mahsur kaldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven aracılığıyla binadan alarak kurtardı. Apartman sakinleri yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.