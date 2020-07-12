Yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin terörle bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor

Heybeliada’daki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Yangınla ilgili 3 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürerken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de zanlılarla ilgili tahkikat başlattı. TEM Şube’den bir ekibin, ilçe polisinde işlemleri devam eden zanlıları sorgulamak ve terör örgütleriyle bağlantıları olup olmadığını araştırmak üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne gönderildiği öğrenildi.