Yaptıkları yanlarına kar kalıyor, yine serbest kaldılar

Bursa’da otomobil sürücüsü, trafikte lambaları kapalı şekilde seyreden motosiklet sürücüsünü ’lambalarını açar mısın’ diyerek uyardı. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, uyaran kişiye belinde taşıdığı satırla saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan zanlı ve yanındaki arkadaşı serbest kaldı. Bu kişilerin daha önce de posta aracını soyduktan sonra polisin de parmağını kırdığı ortaya çıktı.

Saldırıya uğrayan kişinin şikayeti üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, satırlı ve yanındaki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Şüphelilerin yaklaşık 1 ay önce posta aracını soydukları ve kendilerini yakalamak isteyen polisin parmağını kırdıkları öğrenilirken, sevk edildikleri mahkemece ifadeleri alınarak serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Son olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne ’lambalarını yakar mısın’ dedi. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.’nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.’ye doğru saldırdı. Bu anlar da İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken, bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Saldırıya uğrayan İsmail D.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çok geçmeden satırla birlikte kıskıvrak yakaladı. Şüpheli A.M. ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan A.M. ve arkadaşı serbest bırakıldılar.

Öte yandan, satırla saldıran şüphelilerin daha önce posta aracını soydukları ve kaçarken de kendilerinin yakalamak isteyen polisin parmağını kırdıkları öğrenilirken, sevk edildikleri savcılıkta ifadelerinin ardından yine serbest bırakıldıkları öğrenildi.