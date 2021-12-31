Kocaeli’de bulunduğu ahırın üst katına merdivenle çıkan yaramaz tosun balkonda mahsur kaldı. Sahibinin haber vermesi üzerine tosunu itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde kurtardı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Engin’e ait Kömür isimli tosun, ahır girişinde bulunan iki katlı kulübenin balkonuna çıktı. Tosunun ahırda olmadığını fark eden Engin ise tosunu her yerde aramaya başladı. Tosunu çevrede göremeyen İsmail Engin, hayvanın balkonda olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile tosunu balkondan indiremeyen Engin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde tosunu vinç yardımı ile halata bağlayarak balkondan indirdi. Ekiplere teşekkür eden İsmail Engin ise rahat bir nefes aldı. Tosunun 2 buçuk yaşında olduğunu söyleyen Engin, bu duruma şaşırdıklarını ve başlarına ilk defa böyle bir şey geldiğini söyledi.