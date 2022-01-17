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Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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