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Yargıtay’dan aile içindeki kavgaya flaş karar

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbiraderin eniştesine şiddet uygulamasının kadına kusur olarak

Yargıtay’dan aile içindeki kavgaya flaş karar
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbiraderin eniştesine şiddet uygulamasının kadına kusur olarak

yüklenemeyeceğine hükmetti.

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Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Aile mahkemesi, davacı kadının kardeşinin erkeğe şiddet uyguladığı, davalı erkeğin ise eşine ve müşterek çocuklara bedeni şiddet uyguladığı, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek, tarafların boşanmalarına karar verdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Aile mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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