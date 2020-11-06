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Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti.
Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti.
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