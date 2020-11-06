banner3088

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.
Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF 1. Lig’in 9. haftasında cumartesi günü oynanacak...
TFF 1. Lig’in 9. haftasında cumartesi günü oynanacak...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197