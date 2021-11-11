Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 PKK/KCK ve 1 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütleri mensubu 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), diğer şüphelinin ise PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 PKK/KCK ve 1 FETÖ üyesi yakalandı
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Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütleri mensubu 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), diğer şüphelinin ise PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

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