Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı Mustafa E. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bağcılar’da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.
Bağcılar’da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı Mustafa E. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.