Yaşar Aktürk’ün eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk’ün eşi Alev Aktürk, İstanbul Levent Cami’sinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis Vakfı Başkanı İş Adamı Yaşar Aktürk’ün (Berber Yaşar) eşi Alev Aktürk öğle namazına müteakip İstanbul Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yaşar Aktürk’ün yanı sıra eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, şarkıcı İzzet Yıldızhan, iş adamı Faik Öztürk ve yakınları katıldı. Yaşar Aktürk’ün eşi Alev Aktürk’ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedildi.

"İyi bir evliliğimiz vardı yalnız kaldık’’

Tören sırasında duygularını anlatan Yaşar Aktürk, "Allah rahmet eylesin, eşim vefat etti. İyi bir evliliğimiz vardı, yalnız kaldık. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerine, geçmişlerine rahmet olsun. Gelen misafirlerimizin hepsine çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Her taraftan geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Bizimle acımızı paylaştıkları için hepsine çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.