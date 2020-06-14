Yaşlı kadını hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı

Kadıköy’de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ’Kendilerini bankacı olarak’ tanıtarak yaşlı kadına kredi kartı ve sağlık sigortası satma yöntemiyle yaşlı kadının banka hesabını boşaltan şebeke üyeleri yakalandı.
Şebeke üyesi Hasan Hüseyin .(28) Bayram T.(23), Musa Y.(21), ile konuşarak banka hesaplarının kullanılmasıyla ilgili ikna etti. Yaşlı kadının parası hesaba aktarıldıktan sonra Emre Y.(25), Fatih A.(21) ve Recep K.(23) şahıslar birbirine güvenmeyerek aktarılan parayı beraber hızlıca çekerek kayıplara karıştı.
Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise başvurdu. Telefon Dolandırıcılığı ile yapılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında dolandırıcılığı gerçekleştirilen şahısların aktarım gerçekleştirdiği hesap numaralarından tespit edilen Bayram T.(23), Musa Y.(21), Hasan Hüseyin .(28), Harun .(21), Serhat A.(18), Emre Y.(25), Fatih A.(21) ve Recep K.(23) isimli şahıslar 10.06.2020 tarihinde Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane’de yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan şüpheliler yapılan soruşturmanın ardından 11.06.2020 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Harun K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli şahıslardan Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H. Serhat A., Emre Y., Fatih A. ve Recep K. şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.