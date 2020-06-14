Yaşlı kadını hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı

Kadıköy’de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ’Kendilerini bankacı olarak’ tanıtarak yaşlı kadına kredi kartı ve sağlık sigortası satma yöntemiyle yaşlı kadının banka hesabını boşaltan şebeke üyeleri yakalandı.

Kadıköy Bostancı Mahallesi, Armağan Sokak üzerinde ikamet eden Fatma Ceyda B.(64) isimli yaşlı kadını geçtiğimiz günlerde telefonla arayarak kendisini “Banka görevlisi” olarak tanıtan şahıslar yaşlı kadına kredi kartı sigortası ve sağlık sigortası satmak istedi. Şebeke üyeleri yaşlı kadına “hesabınızdan sigortadan dolayı para kesilebilir ceza yiyebilirsiniz” diyerek ikna ettikten sonra hesabındaki 85.000 TL parayı, başka bir hesaba EFT yöntemiyle aktararak dolandırdı.

Şebeke üyesi Hasan Hüseyin .(28) Bayram T.(23), Musa Y.(21), ile konuşarak banka hesaplarının kullanılmasıyla ilgili ikna etti. Yaşlı kadının parası hesaba aktarıldıktan sonra Emre Y.(25), Fatih A.(21) ve Recep K.(23) şahıslar birbirine güvenmeyerek aktarılan parayı beraber hızlıca çekerek kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise başvurdu. Telefon Dolandırıcılığı ile yapılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında dolandırıcılığı gerçekleştirilen şahısların aktarım gerçekleştirdiği hesap numaralarından tespit edilen Bayram T.(23), Musa Y.(21), Hasan Hüseyin .(28), Harun .(21), Serhat A.(18), Emre Y.(25), Fatih A.(21) ve Recep K.(23) isimli şahıslar 10.06.2020 tarihinde Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane’de yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler yapılan soruşturmanın ardından 11.06.2020 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Harun K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli şahıslardan Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H. Serhat A., Emre Y., Fatih A. ve Recep K. şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.