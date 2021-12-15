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Yaşlı kadının imdadına itfaiye yetişti

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evinde kaza geçirerek mahsur kalan yaşlı kadının imdadına önce komşuları, sonra itfaiye yetişti. Kapının kilitli olması sebebiyle balkondan içeri giren ekipler, yerden kalkamayan yaşlı kadını kurtardı.

Yaşlı kadının imdadına itfaiye yetişti
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evinde kaza geçirerek mahsur kalan yaşlı kadının imdadına önce komşuları, sonra itfaiye yetişti. Kapının kilitli olması sebebiyle balkondan içeri giren ekipler, yerden kalkamayan yaşlı kadını kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Hamidiye Mahallesi 22 No’lu Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. 4 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Havva E. (70), evinde hareket ettiği esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yerinden kalkamayan yaşlı kadın, kapısının kilitli olması üzerine bağırarak komşularından yardım istedi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Havva E.’yi kurtarmak için seferber oldu. Kapının kilitli olması sebebiyle merdivenle balkondan eve giren itfaiye ekipleri, yaşlı kadını yerde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık personeli tarafından yapılan Havva E., itfaiye ve polis yardımıyla sedye ile dışarı çıkarıldı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

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