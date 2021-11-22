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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan YEBA isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan YEBA isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yapan YEBA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörü eşliğinde kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi" denildi.

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