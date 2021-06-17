Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesi ile gemi çarpıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi, içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Balıkçı teknesi batarken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve Tahlisiye-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi” denildi.

Öte yandan, olay anında teknede bulunan 2 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, olayda can kaybı ve yaralının olmadığı bildirildi. Ayrıca yarı batık teknenin Poyraz Limanı’na çekildiği ve kaza nedeniyle deniz kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.