Yazar Beki İkala Erikli’yi öldüren sanığına müebbet hapis

‘Meleklerle Yaşamak’ adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ceza Yargıtay tarafından bozulan Sinem Koç, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

‘Meleklerle Yaşamak’ adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sinem Koç, ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapse, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan ise 1 yıl ve 600 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Karara ilişkin yapılan itirazın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, hükmün bozulmasına karar vermişti. Bozma kararında, sanık Sinem Koç’un akıl hastalığının bulunup bulunmadığına dair alınan raporlar arasında çelişki olduğu kaydedilmişti. Bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme, sanık Koç hakkında hazırlanacak olan raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Sanık Sinem Koç’un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Sinem Koç SEGBİS yolu ile bağlanırken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, sanık Sinem Koç hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, maktul Beki İkala Erikli’nin yazmış olduğu kitabı sanığın okuduğunu, seminere katıldığını ve bunlardan olumsuz etkilenmesi nedeniyle maktulü öldürme planı yaptığını belirtti. Maktulün olay günü çalışma ofisinin olduğu binaya geldiğinin anlatıldığı mütalaada, asansör beklerken sanığın maktule arkasından yaklaştığı ve yakın mesafeden sırtına bir el ateş ettiği, yere düşen maktule peş peşe ateş etmeye devam ettiği kaydedildi. Mütalaada, sanığın annesinin 155’i arayıp, maktulü kızının öldürmüş olabileceğini söyleyerek ihbarda bulunduğu anlatıldı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun anlatıldığı mütalaada, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Sanığın cezalandırılmasını talep eden müştekiler avukatı, olaydan bir gün sonra ‘şeytanı öldürdüm’ diye basına açıklama yapması nedeniyle hakkında indirim uygulanmamasını istedi.

“Kendimi öldürecektim”

Beki İkala Erikli’nin yazdığı kitabın etkisinde kaldığı belirten sanık Sinem Koç, “Eylemimi bu nedenle gerçekleştirdim. Kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Sinem Koç’u ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.