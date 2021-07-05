Yazar Hüseyin Nihal Atsız’ın mezarına saldırı

Yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan kabrine kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi. Yaşanan olaya vatandaşlar tepki gösterdi.

İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Hüseyin Nihal Atsız’ın kabrine kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi. Mezarın girişinde üzerinde yazılar yazan mermer kırık şekilde bulunurken, mezarda bulunan bozkurt rölyefinin de çalındığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası birçok vatandaş duruma tepki göstermek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na geldi.

“Yapılan işin kimseye faydası yok”

Yaşanan olaya tepki gösteren Sedat Tağtepe isimli vatandaş, “Olayın tamamıyla bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Mezarın orada bulunan bozkurt sembolü yaklaşık 4 gündür zaten ortada yoktu. Şimdi de üzerinde yazılan mermeri sökmüşler. Büyük ve ağır bir mermerdi. Bunun kimseye faydası olmaz. Şimdiki gençlerin ben oyuna gelmemelerini istiyorum” diye konuştu.