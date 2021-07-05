Yazar Hüseyin Nihal Atsız’ın mezarına saldırı

Yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan kabrine kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi. Yaşanan olaya vatandaşlar tepki gösterdi.
“Yapılan işin kimseye faydası yok”Yaşanan olaya tepki gösteren Sedat Tağtepe isimli vatandaş, “Olayın tamamıyla bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Mezarın orada bulunan bozkurt sembolü yaklaşık 4 gündür zaten ortada yoktu. Şimdi de üzerinde yazılan mermeri sökmüşler. Büyük ve ağır bir mermerdi. Bunun kimseye faydası olmaz. Şimdiki gençlerin ben oyuna gelmemelerini istiyorum” diye konuştu.