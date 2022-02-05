Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede ruhsatsız silah imalatı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda hoparlörün ve yazıcının içerisinden de olmak üzere toplamda 6 adet tabanca ve çok sayıda namlu, şarjör ile silahlı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yapmış olduğu çalışmalarda Yeşilce Mahallesi’nde bir cadde üzerindeki adreste ruhsatsız silah imal edildiğini tespit etti. Bunun üzerine adrese gelen polis ekipleri, işyerini kontrol ettiğinde ışıklarının yandığını ve içeriden sesler geldiğini belirledi. Çevre güvenliğini alarak içeriye baskın yapan Kağıthane polisi, işyerinde bulunan Fevzi K.’nın üst aramasını yaptığında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Yazıcıdan fotokopi yerine tabanca çıktı

İçeride yapılan aramalarda ise hoparlörün ve yazıcının içerisindeki de olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 13 adet tabanca namlusu, 4 adet şarjör gövdesi, 1 adet şarjör, 75 adet mermi, 4 adet namlu açmada kullanılan demir törpü, 3 adet namlu zımparası, 1 adet namlu kontrol aparatı ve 4 adet şarjör yayı ele geçirildi.

Ruhsatsız silah imalatçıları tutuklandı

Aramaların ardından ele geçirilen tabanca ve malzemelere el konulurken, emniyette “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından kaydı bulunan Fevzi K. (49) ile “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “taksirle öldürme” ve “görevini yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı bulunan Serkan G. (38) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar, “Silah veya Mühimmat Kaçakçılığı, Ticareti, Taşıma veya İmalatı” suçundan adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Serkan G. ve Fevzi K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.